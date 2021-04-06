البنك الدولي: لوقف تفشي كورونا.. أفريقيا بحاجة لـ “12” مليار دولار

توقع البنك الدولي أن أفريقيا ستحتاج حوالي 12 مليار دولار للقاحات كورونا وتوزيعها لبلوغ مستويات كافية لتغطية التطعيمات لوقف انتشار الفيروس، بحسب ورقة بحثية جديدة للبنك وصندوق النقد الدولي.

وحثت الورقة البحثية -وفقاً لرويترز- على تمديد آخر لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأكثر فقراً حتى نهاية العام، مشيرةً إلى استمرار حاجات السيولة المرتفعة للدول النامية وتدهور آفاقها لاستدامة الدين.

وقالت إن حجم الأموال التي تحتاجها أفريقيا لوقف انتشار الفيروس تعادل تقريبا نفس المبلغ الإجمالي لمدفوعات خدمة الديون الرسمية التي تم بالفعل تأجيلها للدول الـــ”45″ الأكثر فقراً المشاركة في مبادرة مجموعة الــ”20″ لتعليق خدمة الديون.

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