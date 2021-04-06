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أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 06/04/2021

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.08 و6.085 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.095 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.145 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.09 و5.085 دينار

اليورو = 5.95 دينار

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.61 دينار

الدينار التونسي 1.82 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.00 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ202 دينار

كسر الفضة 2.25 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.80 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.75 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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