“الاقتصاد” تُطالب التجار بخفض الأسعار قبل رمضان

أهابت وزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وكافة رؤساء مجالس إدارة الغرف التجارية بالمناطق، وكافة رجال الأعمال والتجار، ضرورة خفض أسعار السلع الأساسية، التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان.

وبحسب المراسلة، التي وجهها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة؛ فقد حثهم على تحفيز منتسبيهم من ممارسي التجارة والصناعة والتوريد، على توفير مستلزمات شهر رمضان من سلع استهلاكية، تتمثّل في “زيوت نباتية ودقيق وأرز ومكرونة وبيض وحليب وأجبان ولحوم ودواجن”، بأسعار مخفضة بنسب واضحة.

من جهتها، أكدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنها بصدد التعميم على كافة التجار ومنتسبي الغرفة، ضرورة التكاتف لتطبيق هذا القرار.

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