ليبيا تسعى لتعزيز التعاون النقدي والمالي مع مالطا

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، مع وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا؛ تعزيز التعاون المشترك بين البلديْن في المجال المالي والنقدي.

وجاء هذا الاجتماع على خلفية زيارة الوزير المالطي إلى ليبيا؛ إذ ناقش الطرفان قضايا التعاون الثنائي بين البلديْن في كافة الشؤون المالية، وتبادل المعلومات، والتعاون في المجال الجمركي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تحديث اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين البلديْن.

وفي وقت سابق، أكد “المبروك”، خلال اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على تخصيص قيمة مالية للمؤسسة ضمن الميزانية العامة، وتوفير الدعم اللازم لها، حتى تتمكن من رفع معدلات الإنتاج، وتطوير الحقول النفطية.

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