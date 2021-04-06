“الهروج” تستكمل مشروع العمرة للتوربينة الغازية بحقل آمال النفطي

أعلنت شركة “الهروج” للعمليات النفطية، عن استكمال مشروع العمرة للتوربينة الغازية بحقل آمال النفطي وإعادتها للعمل، وذلك بعد أن توقف المشروع العام الماضي بسبب فيروس “كورونا”.

وفي وقت سابق، شرعت الشركة في تجهيزات افتتاح وتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي التابع لشركة “الهروج” للعمليات النفطية، وبحسب ما أعلنت عنه الشركة في بيان لها، فقد قام قسم السلامة بالميناء ببعض التدريبات على سيارة المطافئ الخاصة بمكافحة حرائق الطائرات.

وأشارت الشركة، في البيان ذاته، إلى أن الشاحنة التي تم التدريب عيلها مُصنّعة خصيصًا لمكافحة حرائق الطائرات من قبل شركة “Rosenbauer” المتخصّصة في صناعة معدات وسيارات الإطفاء.

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