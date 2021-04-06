“الدبيبة” يحسم الأمر بشأن قرارات حكومة الوفاق الخاصة بالمصرف الخارجي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني بشأن المصرف الليبي الخارجي وجمعيته العمومية، وإرجاع تبعيته إلى مصرف ليبيا المركزي.

وجاء في نص القرار، الذي حمل رقم (24) لعام 2021، بإلغاء قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، رقم (13) لعام 2020 بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.

وألغي قرار حكومة الوحدة الوطنية أيضًا قرار مجلس وزاراء حكومة الوفاق الوطني رقم (14) لعام 2020، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب، أعاد تدوير الكراسي بين أعضاء اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.

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