«المركزي» يعلـن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الثلاثاء 6 ابريل 2021)

تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الاربعاء 4.52 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف أن متوسط سعر صرف اليورو بلغ 5.34 دينار، والجنيه الاسترليني 6.29دينار، والفرنك السويسري 4.82 دينار، والليرة التركية 0.56 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.5217 د‫.‬ل 4.533 د‫.‬ل 4.5104 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3419 د‫.‬ل 5.3553 د‫.‬ل 5.3285 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.2896 د‫.‬ل 6.3054 د‫.‬ل 6.2739 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6092 د‫.‬ل 3.6183 د‫.‬ل 3.6002 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4613 د‫.‬ل 3.47 د‫.‬ل 3.4527 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.8236 د‫.‬ل 4.8357 د‫.‬ل 4.8116 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5195 د‫.‬ل 0.5208 د‫.‬ل 0.5182 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5324 د‫.‬ل 0.5337 د‫.‬ل 0.531 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7181 د‫.‬ل 0.7199 د‫.‬ل 0.7163 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.1 د‫.‬ل 4.11 د‫.‬ل 4.09 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.2056 د‫.‬ل 1.2087 د‫.‬ل 1.2026 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2311 د‫.‬ل 1.2341 د‫.‬ل 1.228 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6234 د‫.‬ل 1.6275 د‫.‬ل 1.6193 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.34 د‫.‬ل 0.341 د‫.‬ل 0.339 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5005 د‫.‬ل 0.5017 د‫.‬ل 0.4992 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0081 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0081 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.594 د‫.‬ل 0.594 د‫.‬ل 0.594 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5577 د‫.‬ل 0.5591 د‫.‬ل 0.5563 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6904 د‫.‬ل 0.6921 د‫.‬ل 0.6887 د‫.‬ل

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