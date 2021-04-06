رئيس الوزارة اليوناني يتوجه إلى طرابلس لاستئناف العلاقات مع ليبيا

قالت صحيفة “kathimerini ” اليونانية صباح يوم التلاثاء إن رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” يتوجه إلى طرابلس برفقة وزير الخارجية وذلك بهدف استئناف العلاقات مع ليبيا .

وبحسب الصحيفة إن الخطوة الأولى الرمزية والموضوعية تتمثل في إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والتي ستسهل بالاقتران مع إعادة إنشاء القنصلية العامة في بنغازي بالإضافة إلى التنفيذ التدريجي للتقارب وتطوير التعاون الثنائي ولا سيما في الطاقة والبناء ولكن أيضًا في مجالات أخرى.

ووفقا للصحيفة انه من الواضح أن اليونان تدعم الحكومة الليبية الجديدة وتتطلع إلى علاقات حسن الجوار .

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