لجنة ضوابط الصيرفة تضع خارطة للعمل المصرفي الإسلامي

ناقشت اللجنة الفنية المؤقتة لضوابط الصيرفة الإسلامية، خلال اجتماعها الأول الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمصرف ليبيا المركزي بنغازي؛ وضع خارطة للعمل المصرفي الإسلامي.

كما بحثت اللجنة تقيم المصارف وفق المعايير الجودة الشاملة لأحكام الشريعة، إضافة إلى بثّ ترشيد المصارف العاملة بنشاط الصيرفة الإسلامية، والوقوف على واقع المصارف.

وتناول الاجتماع، مراقبة أداء المصارف والتعاون مع كافة مكوّنات القطاع المصرفي؛ لإنشاء بيئة عالية المستوى؛ من أجل وضع نظام مصرفي قويّ قادر على تحمل الصدمات، وتنمية وتطوير الجهاز المصرفي الإسلامي.

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