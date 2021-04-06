اجتماع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليبيا

عُقد يوم أمس الإثنين 5 أبريل بطرابلس اجتماعاً ضم كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أحمد ابوجناح” والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليبيا “جيراردو نوتو”، وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني”.

كما طرح “نوتو” خلال الاجتماع عمل البرنامج بليبيا خلال العام الماضي 2020 مؤكداً أنه استجاب لإحتياجات الليبيين الذين واجهوا تحديات عدة نتيجة الصراعات والانقسامات وانعدام الامن والاستقرار .

وأوضح أيضاً أن البرنامج قام بمساعدة السلطات على استعادة الحياة العامة الأساسية وزيادة تعزيز دور السلطات المحلية واطلاق مبادرات السلام .

وبدوره أكد “ابوجناح” على ضرورة تعزيز البرنامج بالتنسيق الكامل مع البلديات عن طريق اللقاءات المستمرة والتشاور بين الجانبين لتحديد الأولويات.

وفي الختام أكد “ابوجناح” على أن المنطقة الجنوبية والإهتمام بها هي من ضمن أولويات الحكومة التي أكدت حرصها على إقامة المشاريع التنموية بها وتطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات بها كي تصل لكل مواطن في الجنوب .

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