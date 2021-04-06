شركة “زلاف ليبيا” تبحث أوجه التعاون مع الشركات الصينية

بحثت شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مع الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيماوية المحدودة؛ سبل التعاون المشترك بين الشركتيْن في مجال الطاقة والنفط.

وعُقد الاجتماع، في إطار زيارة الشركة الصينية لشركة “زلاف”، إذ تضمن الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف الشركة الصينية عن مجال أعمالها بشكل عام، إضافة إلى بحث أوجه التعاون؛ للاستفادة من خبراتها في مجال الهندسة والإنشاءات والمجمعات الصناعية.

وأشارت شركة “زلاف” النفطية، إلى أنها باشرت في تنفيذ مشاريع التطوير المُوكلة إليها من المؤسسة الوطنية للنفط، وأبرزها حقل إيراون وحقل الشادار ؛ الأمر الذي أعطى إشاراتٍ مشجعةً للشركات والمقاولين الأجانب للعودة والدخول إلى سوق النفط الليبي من جديد، بحسب بيان الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية