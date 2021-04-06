رئيس الحكومة الإيطالية يعلن عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مع رئيس وزراء إيطاليا «ماريو دراغي» اليوم الثلاثاء السادس من أبريل الجاري تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الزيارة أن ليبيا مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها «سيادة ليبيا أولاً»، مُشيداً بالدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في بليبيا، وأنها من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.

وتطرق خلال المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ونوه الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.

وأشار السيد الرئيس إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، بالإضافة للمباحثات مع شركة إيني بالخصوص.

و قال أن ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة.

و أضاف قائلاً أن إيطاليا وليبيا تعانيان تحدياً مشتركاً في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.

وتحدث عن أن ملف الإرهاب والجريمة المنظمة كلها مسائل مشتركة يجب البحث فيها والعمل على إيجاد الطرق السلمية لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.

وكشف عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

وأضاف دراغي على أهمية استمرار وقف اطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.

وأشار إلى أن تضمن المباحثات التعاون في عدد من المجالات وخاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا.

و أكد «دراغي» أن إيطاليا راضية عن ما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تنشأ من الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب.

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