رئيس الحكومة الإيطالية يعلن عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مع رئيس وزراء إيطاليا «ماريو دراغي» اليوم الثلاثاء السادس من أبريل الجاري تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الزيارة أن ليبيا مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها «سيادة ليبيا أولاً»، مُشيداً بالدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في بليبيا، وأنها من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.
وتطرق خلال المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ونوه الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.
وأشار السيد الرئيس إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، بالإضافة للمباحثات مع شركة إيني بالخصوص.
و قال أن ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة.
و أضاف قائلاً أن إيطاليا وليبيا تعانيان تحدياً مشتركاً في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.
وتحدث عن أن ملف الإرهاب والجريمة المنظمة كلها مسائل مشتركة يجب البحث فيها والعمل على إيجاد الطرق السلمية لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.
وكشف عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
وأضاف دراغي على أهمية استمرار وقف اطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.
وأشار إلى أن تضمن المباحثات التعاون في عدد من المجالات وخاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا.
و أكد «دراغي» أن إيطاليا راضية عن ما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني وأن المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تنشأ من الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب.
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