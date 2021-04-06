وزير الصناعة والمعادن يقوم بزيارة للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة

توجه وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه اليوم الثلاثاء بزيارة تفقديه للشركه الليبية للحديد والصلب مصراتة .

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة اللـيبية للحديد والصلب ونائب رئيس مجلس الإدارة ومشرفي القطاعات الإنتاجية وبعض من مدراء الإدارات والمكاتب بالشركة.

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة سير العمل داخل هذا الصرح الصناعي والوقوف على العراقيل والتحديات التي تواجهه وإيجاد الحلول لها بما يضمن استمرار العمل بالمستوى المطلوب.

كما أكد أبوهيسه على تقديم الدعم لهذه الشركه بما يضمن زياده مساهمة هذه الشركه في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الصناعه المحليه وضمان ديموميتها واستمرارها واعتبارها أحد روافد الاقتصاد في ليبيا .

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