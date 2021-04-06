وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية يناقش ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء

اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي.

حيث تهدف هذه الشبكة إلى تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة.

واستهل الاجتماع بعرض مرئي تناول فيه “اللافي” مفهوم الاتصال الحكومي، ومراحل تأسيسه، وبرنامج رفع القدرات، ومنصة “حكومتنا” الإلكترونية.

وشدد على أهمية التنسيق العالي بين المكاتب الإعلامية، معتبراً أن من واجبات الحكومة تجاه عامة الناس هو حسن التواصل معهم، والاهتمام بآرائهم، بعد إيصال المعلومات الدقيقة لهم.

كما نوه اللافي على أن إقرار لائحة الاتصال الحكومي سيكون مقابله عمل، يمهد للمراحل القادمة، معتبراً أن ذلك يعد سابقة إيجابية لحكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستستمر في الحكومات القادمة.

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