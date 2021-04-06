اقتصاد

محافظ المصرف المركزي يُشارك في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” اليوم الثلاثاء عبر الفيديو في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وبحضور مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق.

وتركز الاجتماع – بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للمصرف عبر صفحته الرسمية – على مناقشة أهم التدابير الطارئة الواجب اتخاذها من قبل القطاع المالي والسياسة النقدية للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة. (وال- طرابلس) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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