محافظ المصرف المركزي يُشارك في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” اليوم الثلاثاء عبر الفيديو في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وبحضور مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق.

وتركز الاجتماع – بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للمصرف عبر صفحته الرسمية – على مناقشة أهم التدابير الطارئة الواجب اتخاذها من قبل القطاع المالي والسياسة النقدية للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال