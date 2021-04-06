جهاز الشرطة الزراعية يعقد اجتماعًا مع إدارة جهاز النهر الصناعي وعمداء بلديات الساحل والجبل الغربي

طرابلس 06 أبريل (وال) – عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع ضم إدارة النهر الصناعي بحضور رئيس جهاز الشرطة الزراعية العميد ” عبد الباسط سلامة”، وعضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي المهندس ” أحمد الذيب” ومدير عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة ” يونس التليسي” ومدير عام منظومة غدامس – زوارة – الزاوية ” محمد صالح” وأمر سرية النهر – فرع طرابلس ” عبد الباسط المشاي” وعدد من عمداء بلديات الجبل الغربي و الساحل الغربي.

ونوقش في الاجتماع الذي أشرف على تنظيمه جهاز الشرطة الزراعية، المشاكل التي يعاني منها النهر الصناعي لتعرضها لأعمال التخريب والسرقة لعدم توفر الحماية من قبل الأجهزة الأمنية وإنخفاض معدل الإنتاج في ظل غياب مرافق الدعم والتشغيل ومعاناة بعض البلديات من نقص في توفر المياه بمنطقة الجبل الغربي وتسهيل التعاون بين البلديات وإدارة منظومة النهر الصناعي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي المهندس ” صلاح الساعدي” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أنه الاعتداءات التي يتعرض لها النهر الصناعي طالت أكثر من (170) بئر بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة والتي تمثل حوالي ( 000 450 ) متر مكعب من منسوب المياه في اليوم الواحد، وأيضاً سرقة محولات الكهرباء و منظومة الاتصالات والتحكم والأجهزة القياسية والكوابل النحاسية للمنظومة.

وقال ” الساعدي” أننا مستعدون لإرسال أكثر من 70 مضخة ولكن لعدم توفر الأمن لا نستطيع القيام بهذا العمل إلا في وجود قوة للحماية والتأمين، مبينا أن الحضور أتفقوا على ضرورة عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية باعتباره وزيرا للدفاع ووزير الداخلية لإيجاد حل للمشكلة الأمنية لجهاز النهر، وتفعيل القانون رقم 10 الخاص بتمويل جهاز النهر الصناعي وأن تتحمل كل بلدية مسؤولية التنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية بشأن إزالة الوصلات الغير شرعية في حدود كل بلدية. (وال- طرابلس) ر ت

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