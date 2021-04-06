بوجناح يلتقي مندوبي شركة ساوند انرجي للنفط والغاز

اجتمع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أحمد ابوجناح” صباح اليوم الثلاثاء 6 أبريل بطرابلس، مع ممثلي الشركة المغربية الانجليزية “ساوند انرجي” للنفط والغاز.

وتناول هذا الاجتماع كيفية السعي لتنمية آفاق تطوير المنطقة الجنوبية وفق تقنياتها المتطورة في النفط والغاز، إضافةً إلى استخدام الطاقات المتجددة في مختلف أوجه الحياة لتحقيق أداء أكثر فاعلية في كافة الخدمات.

كذلك أبدى وفد الشركة خلال اللقاء رغبته العمل داخل ليبيا للاستثمار في مجالات الغاز والطاقات المتجددة وأعمال النفط، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التقدم الاقتصادي في منطقة الجنوب، يُذكر أن الشركة المغربية الانجليزية المذكورة هي إحدى الشركات التابعة للصندوق المغربي لتمويل وتنمية مشروعات النفط والطاقة والغاز في المغرب وأفريقيا.

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