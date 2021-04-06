الخليج العربي للنفط : نرفض القرار الجهوي لوزير النفط بشأن وقف مشروع مصحة النفط ببنغازي

قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم التلاثاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: فوجئنا اليوم ونحن في مواقع عملنا بالحقول والموانئ النفطية للمحافظة و زيادة الإنتاج بصدور تعليمات من وزير النفط بالحكومة الوطنية الموحدة متضمن بكتابه الجائر الجهوي العنصري الاستفزازي رقم 19-2021 بخصوص إيقاف مشروع مصحة النفط في بنغازي والتي تم وضع حجر الأساس لها أثناء زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لبنغازي .

وأضاف الشركة أن وضع حجر الأساس للمصحة في بنغازي فيه مصلحة كبيرة ستستفيد منها المنطقة الشرقية بالكامل وبعد أن ابتهج كل منتسبي القطاع من مستخدمين وعائلاتهم لهذا المشروع نفاجأ بقرار وزير النفط بإيقاف العمل بالمشروع بعد أن فرحنا كثيرا له والذي سيخفف من معاناة المستخدمين في العلاج في الداخل وسفرهم للعلاج بالخارج وأن المنطقة الشرقية والتي بها نسبة كبيرة من الحقول والموانئ النفطية وتشكل النسبة الكبرى من أنتاج النفط في أراضيها .

وطالبت الشركة أيضاً رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالوقوف معها ومع مستخدمي قطاع النفط الذين كنا دائما في الموعد وفي صف الوطن وعملنا في الحقول والمواقع النفطية في أحلك الظروف وأقصاها للمحافظة على قوت الشعب الليبي ونناشده أن يبذل كل جهده لإيقاف هذا القرار.

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