الخليج العربي للنفط : نرفض القرار الجهوي لوزير النفط بشأن وقف مشروع مصحة النفط ببنغازي

قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم التلاثاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: فوجئنا اليوم ونحن في مواقع عملنا بالحقول والموانئ النفطية للمحافظة و زيادة الإنتاج بصدور تعليمات من وزير النفط بالحكومة الوطنية الموحدة متضمن بكتابه الجائر الجهوي العنصري الاستفزازي رقم 19-2021 بخصوص إيقاف مشروع مصحة النفط في بنغازي والتي تم وضع حجر الأساس لها أثناء زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لبنغازي .
وأضاف الشركة أن وضع حجر الأساس للمصحة في بنغازي فيه مصلحة كبيرة ستستفيد منها المنطقة الشرقية بالكامل وبعد أن ابتهج كل منتسبي القطاع من مستخدمين وعائلاتهم لهذا المشروع نفاجأ بقرار وزير النفط بإيقاف العمل بالمشروع بعد أن فرحنا كثيرا له والذي سيخفف من معاناة المستخدمين في العلاج في الداخل وسفرهم للعلاج بالخارج وأن المنطقة الشرقية والتي بها نسبة كبيرة من الحقول والموانئ النفطية وتشكل النسبة الكبرى من أنتاج النفط في أراضيها .
وطالبت الشركة أيضاً رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالوقوف معها ومع مستخدمي قطاع النفط الذين كنا دائما في الموعد وفي صف الوطن وعملنا في الحقول والمواقع النفطية في أحلك الظروف وأقصاها للمحافظة على قوت الشعب الليبي ونناشده أن يبذل كل جهده لإيقاف هذا القرار.
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