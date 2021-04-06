الشركة العامة للكهرباء وشركة ” متكا أنتر ناشيونال ” اليونانية تبحثان مشروع محطة طبرق الغازية

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الثلاثاء مع مدير عام شركة ” متكا انتر ناشونال ” اليونانية والوفد المرافق له، آخر المستجدات والتطورات في مشروع محطة طبرق الغازية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بطريق السواني وحضره المقاول المنفذ لمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية 740 ميغاوات آخر المستجدات والتطورات لتنفيذ هذا المشروع .

كما بحث الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام المساعد لشؤون المشروعات ومدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء آفاق التعاون بين الشركة وشركة متكا اليونانية في مجال الطاقة الكهربائية . (وال- طرابلس) ر ت

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