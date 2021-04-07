مباحثات ليبية مالطية لاستئناف النقل الجوي

أفاد مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية أن الوزارة بحثت مع الجانب المالطي –”باستفاضة”- سبل عودة النقل الجوي و الخطوط الجوية و التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين لتوطيد العلاقات وتطوير التبادل التجاري وتنقل المسافرين .

واجتمع -بالخصوص- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي المهندس هشام ابوشكيوات -الثلاثاء- بديوان الوزارة، مع الوفد المالطي الذي ترأسه وزير المالية المالطي -بصفته رئيساً لمجلس إدارة الخطوط المالطية ورافقه القنصل المالطي و ممثل عن السفارة المالطية في طرابلس، فيما تمثل الوفد الليبي أيضاً بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى بن عمار و رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال.

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