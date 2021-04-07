انطلاق فعاليات مؤتمر الصحة والسياحة تونس

نظمت مؤسسة “ال كا” الخاصة بتنظيم الفعاليات الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسياحة ومجلس الأعمال التونسي الليبي، المؤتمر الأول للصحة والسياحة في الجنوب.

المؤتمر الذي حضره مائة وخمسون مشاركًا من تونس وليبي، تضمن تبادل الآراء والخبرات في مجال السياحة العلاجية والاطلاع على مقومات هذا القطاع في الجنوب، وبحسب ما جاء في بيان مجلس الأعمال التونسي الليبي، فإن المؤتمر خلُص إلى إبرام عدة صفقات واتفاقات لدعم العمل التشاركي بين تونس وليبيا والاستفادة من الامكانيات المتاحة في البلدين في المجال.

من جهته أكد رئيس المجلس التونسي الليبي للتعاون الاقتصادي والشراكة في مجالات التنمية والاستثمار، كمال بن علي، أن الهدف من مشاركتهم في هذا المؤتمر هو “فتح جسور للتعاون بين تونس وليبيا وتعزيز الاستثمار بين البلدين وتتويجها في هذا المؤتمر باتفاقيات ثابتة وكذلك التشجيع على تحريك المنتوج التونسي للسياحة البديلة ومساندة اصحاب المشاريع الصغرى لتنفيذ برامجهم”.

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