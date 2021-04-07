ديوان المحاسبة يناقش مشروع قانون الميزانية العامة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، وبمشاركة رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أحمد عبد الحميد عبد العاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان، إذ ناقش المجتمعون كافة بنود مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.

من جهته قد رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، جملة الملاحظات التي خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، لرئيس مجلس النواب، وذلك لوضعها في الاعتبار قبيل اعتماد القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية