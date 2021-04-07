اخر اخبار السيولة وسقف السحب في المصارف التجارية

قبل أيام من شهر رمضان؛ باشرت المصارف التجارية رفع سقوف السحب لديها في أغلب فروعها مع وجود استثناءات في بعض الفروع، لم تتوفر لديها الأموال، بالرغم من بدء بيع النقد الأجنبي بسعر الصرف الجديد.

مصرف السراي للتجارة والاستثمار؛ أعلن عن رفع سقف السحب إلى خمسة آلاف دينار ، وأعلنت فروع مصرف الوحدة عن توفر السيولة، إذ سيستمر توزيع الأموال يوميْ الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع في فرعيْ طرابلس الرئيس والاستقلال، وفرعيْ المغاربة وسوق الثلاثاء، بسقف مقداره عشرة آلاف دينار للفرد.

من جانبه باشر فرع مصرف الجمهورية “مصنع النسيج” في توزيع السيولة النقدية على عملائه ممن يملكون حسابات جارية بسقف سحب ألفي دينار للفرد، على أن يتواصل ذلك حتى الخميس المقبل.

وباشر فرع مصرف التجاري الوطني “فرع سوق الثلاثاء “، توزيع السيولة النقدية علي عملائه بمقدار ألفي دينار للفرد، فيما خصّص فرع شارع الزاوية لزبائنه عشرة آلاف دينار للفرد كحدّ أقصى للسحب.

وتباينت الآراء حول توفر السيولة النقدية في المصارف التجارية بعد مرور ثلاثة أشهر عن بيع النقد الأجنبي بسعر الصرف الجديد للدولار، والذي بلغ نحو أربعة دنانير ونصف، إذ مازالت تُعاني بعض فروع المصارف من عدم توفر السيولة النقدية خاصة في المنطقة الجنوبية، إذ لم يتعدى سقف السحب في البعض منها 500 دينار.

تزامن ذلك مع إغلاق البعض الآخر أبوابه أيامًا من كل شهر؛ لعدم وجود الأموال، ولم تتجاوز أسقف السحب عشرة آلاف دينار، إلا في استثناءات قليلة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي