الصديق الكبير يشارك في اجتماع محافظي الشرق الأوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في اجتماع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، وشارك فيه مدير ادارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق، ناقش أهم التدابير الطارئة الواجب اتخاذها من قبل القطاع المالي والسياسة النقدية للمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وفي وقت سابق، شارك الكبير في اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع رئيس صندوق النقد الدولي، وذلك للتأكيد إلى مواصلة الدعم لمجابهة جائحة كورونا وتحقيق مسار التعافي لاقتصاد إفريقيا والتحول الرقمي في القطاعين النقدي والمالي.

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