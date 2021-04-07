“الواحة” تطلق تقنية للكشف المبكر على خطوط نقل النفط الخام

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن إطلاق تقنيات حديثة بحقل الواحة، تستخدم للكشف الاستباقي ومعالجة خطوط شبكات نقل النفط الخام

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن أعمال إعادة تأهيل المرافق الإنتاجية وإصلاح واستبدال شبكات نقل النفط الخام، لاتزال مستمرة، وذلك بالتعاون بين أقسام الإنشاءات والصيانة والهندسة تحت إشراف قسم الحماية من التآكل.

وأضافت، بان أعمال الصيانة جارية على خطوط نقل النفط الخام خط 24بوصة، والذي يربط بين محطة الواحة الشمالية ومحطة الزقوط حتى حقل السماح، والخط 24بوصة الذي يصل بشكل مباشر إلى حقل السماح… وذلك بعد أن تم تحديد الأجزاء المتضررة والتي تحتاج للصيانة الفورية باشرت فرق الصيانة العمل على استبدال الأجزاء المتضررة.

وأشارت الشركة في بيانها، أن أعمال الصيانة الجارية على خط 24بوصة الذي يربط بين محطة الواحة الشمالية وحقل السماح حققت نسبة إنجاز بلغت 95%.

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