توقعات ببلوغ حجم الاستثمارات في السعودية إلى 16 مليار دولار

تعسى السعودية إلى زيادة حجم استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أظهرت بيانات حكومة حديثة توقع بلوغ حجم الاستثمارات في مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة حوالي 16 مليار دولار.

وبحسب تقرير صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، فإن السعودية تسعى لتحسين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة لجذب المستثمر المحلي والأجنبي، إضافة لزيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة إلى ما يقارب ثمانية وخمسون فاصلة سبعة غيغاواط بحلول عام 2030 منها 40 من مصدر الطاقة الشمسية و16 من طاقة الرياح و2.7 من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

كما وتهدف المملكة السعودية إلى زيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

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