نقابة العمال في شركة الحديد والصلب تنتخب قائمة السهم بـ 611

قال مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الخمارية الأربعاء، إن قائمة السهم فازت في انتخابات مجلس إدارة نقابة العمال بـ 611 صوتاً، تلتها قائمة القلم بـ 334 صوتا، والنجمة بـ 27 صوتا.

وأوضح “الخمارية” أن عملية الانتخابات جرت في أربع مراكز ثلاثة منها في مجمع الحديد والصلب بمدينة مصراتة والرابع في طرابلس، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية استمرت عشر ساعات على التوالي بشكل سلس بإشراف اتحاد عمال ليبيا فرع مصراتة.

وفي ذات السياق كشف مدير مكتب الإعلام أن حركة الإنتاج بالشركة تسير بشكل جيد، مشير إلى أن معدل الإنتاج بمصانع “الدرفلة المسطحة” ارتفع بمقدار100 ألف طن من اللفات” المدرفلة على الساخن” وهو ما يعد رقم جيد مقارنة بالسنوات السابقة بحسب الخمارية.

وأوضح الخمارية أن أسعار المدرفلات على الساخن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في السوق العالمي محققة أكثر من 900 دولار للطن الواحد.

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