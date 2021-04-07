فيصل قرقاب يبحث مع الوفد المالطي التعاون في قطاع الاتصالات بين البلدين

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في مقر الشركة بطرابلس بالوفد المالطي الزائر للبلاد، والذي ضمّ وزير المالية والتوظيف المالطي “كلايد كاروانا”، والقنصل المالطي لدى ليبيا “بريان زارا”، كما حضر اللقاء من الجانب الليبي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية “أحمد الديب”.

حيث ناقش الاجتماع الانتقال من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة من خلال العمل على مشاريع الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لزيادة سرعة التحول الرقمي في ليبيا، بالإضافة إلى التدريب والتطوير من خلال مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تم إطلاقه حديثًا.

كما تطرّق الطرفان إلى موضوع التعاون بين الشركات المالطية والشركات التابعة للشركة القابضة، وعقد منتدى استشاري بين الحكومة الليبية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة والشركات المالطية المتخصصة، وفتح الفرص الاقتصادية في ظل الاستقرار السياسي الأخير في البلاد.

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