اقتصاد

الكبير يلتقي فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المركزي واللجنة التابعة للأمم المتحدة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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