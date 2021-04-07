الكبير يلتقي فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المركزي واللجنة التابعة للأمم المتحدة.
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المركزي واللجنة التابعة للأمم المتحدة.
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