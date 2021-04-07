البوري: هذه تفاصيل مشاكل المصارف وأوضاعها الحالية

قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي “نعمان البوري” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن ليس هناك أزمة سيولة في المنطقة الغربية وهي متوفرة بينما بالمنطقة الشرقية ستكون هناك أزمة فعلية إذا لم يتم فتح المقاصة .

وأضاف أيضا أن المصارف بالمنطقة الغربية لديها سيولة وأن إجمالي المبالغ بالمصارف التجارية بالمنطقة تفوق المليار دينار، كما أن الأزمة هي بسبب مشكلة بإدارة أحد فروع المصارف، وكذلك لسوء إدارة توزيع السيولة بين الفروع أو مشكلة في الفرع نفسه .

وأكد البوري على أن المنطقة الشرقية يختلف الوضع بها بسبب المقاصة وأنه تم إعطاء الخمسة مليار، وكذلك الخمسة الأخرى على حسب علمي أنها كانت ستعطى قبل شهر رمضان وأتمنى أن لا تعطى أول يوم رمضان أو قبلها بيوم، إن ذلك يسبب ازدحام على سحب النقد، وتعتبر الخمسة مليار الثانية ليست حلا بينما هي كمسكن لشهر أو شهرين أخرى لأن المشكلة ستعود من جديد كما أن حل المشكلة هي معالجة الأرصدة الموجودة بالمنطقة الشرقية معالجة كاملة وطويلة الأجل .

وأشار الى أن مصرف ليبيا المركزي دائما يتحجج بعدم اعترافه بالأرصدة الموجودة بالمنطقة الشرقية لأنها عبارة عن أرصدة تكونت من خلال الإقراض الذي تم بالمنطقة الشرقية، وكذلك الدين الموجود بالمنطقة وهناك إقراض أيضا تم بالمنطقة الغربية من قبل المركزي لحكومة الإنقاذ وحكومة الوفاق وهناك قروض اعطيت من مصرف المركزي بالمنطقة الشرقية للحكومة المؤقتة ،بذلك تكون من خلال هذه القروض دين عام بالمنطقتين .

وقال أيضا: دعونا بتغيير سعر الصرف ولكن عندما تكلمنا عن هذا التغيير طالبنا أيضا أن يكون هناك معالجة للمقاصة ورفع القيود ،ولكن أخد منه جزء وهو تغيير سعر الصرف ولم يؤخد ببقية الإصلاحات ولا يوجد سبب علمي لذلك، كما ناشد بحكومة الوحدة الوطنية بالإعتراف الفوري بالدين العام الموجود بالمنطقة الغربية والشرقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية