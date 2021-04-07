خاص.. مسؤول بالصحة يكشف لصدى عن تعاقدات أخرى لتوريد اللقاح..وموعد وصولها

قال مسؤول بوزارة الصحة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن أول شحنة غداً من مجمع كوفاكس ستصل عن طريق اليونسيف وسيتم توزيعها .

وحول اللقاح الروسي قال المسؤول : إلى حين منتصف أبريل الحالي ستصل أكثر من مليون جرعة ويقوم حالياً مركز الوطني بتخزين الشحنة الأولى بدرجة تبريد مناسبة .

وأفاد أن شحن اللقاحات تتم خلاله العديد من الإجراءات ، ولكن كافة الشحنات جاهزة بخصوص اللقاحات استرازينكيا والروسي.

وتابع بالقول : هناك تعاقدات أخرى لتوريد اللقاح إلى ليبيا مثل جونسن أند جونسن و لقاحات أخرى وإلى شهر يونيو القادم ستصل كافة اللقاحات إلى ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية