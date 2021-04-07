اقتصاد

خاص.. مسؤول بالصحة يكشف لصدى عن تعاقدات أخرى لتوريد اللقاح..وموعد وصولها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مسؤول بوزارة الصحة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن أول شحنة غداً من مجمع كوفاكس ستصل عن طريق اليونسيف وسيتم توزيعها .

وحول اللقاح الروسي قال المسؤول : إلى حين منتصف أبريل الحالي ستصل أكثر من مليون جرعة ويقوم حالياً مركز الوطني بتخزين الشحنة الأولى بدرجة تبريد مناسبة .

وأفاد أن شحن اللقاحات تتم خلاله العديد من الإجراءات ، ولكن كافة الشحنات جاهزة بخصوص اللقاحات استرازينكيا والروسي.

وتابع بالقول : هناك تعاقدات أخرى لتوريد اللقاح إلى ليبيا مثل جونسن أند جونسن و لقاحات أخرى وإلى شهر يونيو القادم ستصل كافة اللقاحات إلى ليبيا

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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