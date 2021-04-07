حمودة يؤكد أن الجرعة الثانية من اللقاح الروسي ستصل اليوم..والصحة توضح حيال كوفاكس

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن الجرعة الثانية من اللقاح الروسي ستصل اليوم الأربعاء وتقدر مابين 300 إلى 400 ألف جرعة وباقي الشحنة ستصل تباعاً وبالقريب العاجل وبشك مستمر .

وتابع أن الجرعة الأولى ستسهدف من هم بمراكز العزل ، والإيواء ومراكز العزل والإيواء ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكافة شرائح المجتمع .

وكان أحد المشرفين عن تخزين اللقاح قد أكد لصدى الاقتصادية مساء الأمس أن الجرعة الثانية من اللقاح ستصل اليوم الأربعاء وتقدر ب400 ألف إذا لم تحدث أي مشاكل أو تأخيرات.

فيما أكدت وزارة الصحة لصدى الاقتصادية أن الكمية التي ستصل غداً من مجمع كوفاكس كانت نتاج تعاقد الحكومة السابقة عليها، وهناك تعاقدات أخرى وستصل اللقاحات إلى ليبيا بالكامل بيونيو القادم.

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