إسبانيا تناقش فتح مجالها الجوي مع ليبيا و تسهيل إجراءات التاشيرة

اجتمع صباح اليوم الاربعاء بديوان الوزارة ال وكيل ديوان الوزارة وشؤون الطيران و النقل الجوي هشام ابوشكيوات بسفير اسبانيا المعتمد لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير و مرافقيه من السفارة .

حيث تم مناقشة الزيارات التي قام بها المختصين بمصلحة المطارات الى الشركات وبعض الجهات بأسبانيا للتعرف على المصنعين والشركات في هذا المجال بهدف المساهمة في تطوير وتأهيل المطارات الليبية والرفع من كفاءة الكوادر التابعة لمصلحة المطارات .

كما تم مناقشة التعاون في مجال التغطية الرادارية والملاحة الجوية وكذلك التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري وخلال هذا الاجتماع تم ايضا مناقشة تسهيل اجراءات طلبة الطيران التجاري فور تسييل الميزانية الخاصة بهم واستئناف دراستهم .

كما تم استعراض الاجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن دراسة مخطط النقل الشامل في ليبيا والتي تمت ترسيتها على شركة جيتينزا الاسبانية .

و خلال هذا الاجتماع حث الوكيل سفير اسبانيا على فتح سفارة اسبانيا لدى ليبيا وذلك لتعزيز التعاون المشترك ولتسهيل اجراءات تأشيرات المواطنين و وتوطيد العلاقات بين البلدين و في نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفان على اعداد مذكرة تفاهم بما تم مناقشته والاتفاق عليه .

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