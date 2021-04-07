بنغازي | الحرس البلدي: الخميس بداية انتشار الدوريات والوحدات العسكرية لضبط الأنشطة التجارية المخالفة والرافضة لتركيب الكاميرات

بنغازي 07 أبريل 2021 (وال)- أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، أن يوم غد الخميس، سيكون بداية لنزول كافة الدوريات والوحدات العسكرية لضبط المخالفين ورافضين لقرار تركيب الكاميرات، وذلك بعد النداء الأخير لكافة المحال التجارية وصناعية لتركيب كاميرات مراقبة للأنشطة التجارية.

وبحسب المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي، فقد قامت وحدات الأجهزة الأمنية المتمثلة في دوريات البحث الجنائي ودوريات كافة مراكز والوحدات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، وشرطة العسكرية، بحصر ميداني لكافة المحال التجارية والصناعية والعديد من الأنشطة لمتابعة تركيب الكاميرات واتخاذ كافة الإجراءات وتدابير لتنفيذ التعليمات، في إطار عمل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

وأكد رئيس وحدة الإعلام لجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول محمد العبيدي، أن الدوريات المشكلة من كافة الوحدات العسكرية؛ ستقوم بمتابعة جميع الأنشطة التجارية في كل أحياء المدينة بنغازي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وناشد العبيدي أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، بتنفيذ التعليمات وذلك لحماية أملاكهم وأنفسهم، ومساعدة الجهات الأمنية في بتر دابر الجريمة وتحديد هوية الفاعلين. (وال- بنغازي) هــ أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال