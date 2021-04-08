اقتصاد

وزير العمل والمالية المالطي يؤكد من مصراتة دعمه للتبادل التجاري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة ووكيل الديوان بالبلدية – الأربعاء- وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا، الذي ناقش آليات التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا في عدة مجالات، أهمها الاقتصادية والتجارية.

وأوضح الوزير المالطي في مؤتمر صحفي من داخل ديوان بلدية مصراتة أن زيارته تأتي في إطار دعم التوجهات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة المالطية تريد العمل عن قرب مع الدولة الليبية، والمدن الليبية، معرباً عن تطلع رجال الأعمال المالطيين للعمل مرة أخرى في ليبيا، وعودة العلاقات بين مالطا وليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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