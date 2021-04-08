“الرقابة” في مصراتة تقفل مصنعاً للحلويات –((صور))

نفذ مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بقسم الرقابة الداخلية فرع مصراتة رفقة الجهات الضبطية-المتمثلة في جهاز الحرس البلدي وإدارة المهام الخاصة- جولة تفتيشية، استهدفت مصنعاً للحلويات يقع بالقرب من جزيرة 9 يوليو وذلك للتأكد بالالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها .

ورصد فريق التفتيش “8” مخالفات على المصنع، هي: ” عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا – النظافة العامة سيئة جدًا – عدم وجود شهادات صحية – الإضاءة والتهوية سيئة جدا – الأرضيات والجدران غير مطابقة – التدخين داخل المصنع – وجود اختام بشروط غير قانونية – ماكينة تصنيع الحلويات سيئة جدا” .

وأكد الفريق أنه بناءًا على هذه المخالفات البينة تم قفل المصنع واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل جهاز الحرس البلدي وقوة المهام الخاصة التابعة للفرع ببلدية مصراتة -وفقاً لما نشره مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية على مستوى ليبيا ومقره طرابلس.

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