الأغا: فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن يجري تحقيقاً مع “الصديق الكبير”

قال مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي أغا، إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن أجرى تحقيقا مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، نافيًا أن يكون اللقاء الذي أعلن عنه المركزي هو من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب أغا، في تدوينة على فيسبوك، يقول: “فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن يجري تحقيقا مع الصديق الكبير وليس كما يروج له مكتبه الإعلامي”.

وكان مصرف ليبيا المركزي طرابلس، قد ذكر اليوم أن الكبير اجتمع بمكتبه صباح اليوم مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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