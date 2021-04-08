دراسة عالمية تقول إن الليبيين يعشقون العملات المشفرة

أجرت شبكة “TradingView”، المختصة في الرسوم البيانية للمستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية، والأسهم وتداول الفوركس، بحثًا معمقًا؛ من أجل تقديم رؤية فريدة حول الأماكن الأكثر حُبًا واهتمامًا بالعملات الرقمية.

وبين نوفمبر ويناير الماضي؛ أجرت الشبكة دراسة شملت أكثر من 27 مليون استفسار وصلها من أكثر من مائة مليون مستخدم حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من الاستفسارات المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك يعود إلى الحجم الهائل لتجار العملات المشفرة فيها، ثم تلتها ألمانيا، تركيا، المملكة المتحدة وفرنسا في المركز الخمسة الأولى.

وعندما قامت الشبكة بتحليل البيانات كنسبة مئوية مقارنة مع الاستفسارات التي تم إجراؤها في بلد ما “أي عدد الاستفسارات المتعلقة بالعملات المشفرة، أو الأسهم، أو الفوركس، أو الصور الأخرى القابلة للتداول”؛ ظهرت صورةٌ مختلفةٌ.

وظهرت كوبا في المركز الأول كأكثر دولة مُحبة للعملات المشفرة، حيث كانت ما نسبته 50,4% من الاستفسارات عن العملات المشفرة بزيادة قدرها 12,2% مقارنة بالعام الماضي.

وتشير الدراسة إلى أن البلدان التي تحتلّ مرتبة متدنية في مؤشر الحرية الإنسانية أو المضطربة سياسيًا، هي التي ظهرت في المراكز العشرة الأولى كأكثر الدول المُحبة للعملات الرقمية.

واحتلت فنلندا المركز الثاني بنسبة 46% أما ليبيا فقد احتلت المركز الثالث، فما نسبته 42,2% من الاستفسارات كان عن العملات الرقمية، وفي المركز الرابع أوكرانيا بنسبة 41,9% وخامسًا الأراضي الفلسطينية بنسبة 38.7%.

وفي المركز السادس؛ جاءت سلوفينيا بنسبة 38,4 ثم جزر فارو بنسبة 38،3 وكوريا الجنوبية بنسبة 37,9، وفي المركز التاسع جاءت جورجيا بنسبة 37,5، وعاشرًا سوريا بنسبة 36,9%.

وتشير الدراسة إلى أن البلدان ذات المستويات المرتفعة من عدم الاستقرار هي الأكثر اهتمامًا بالعملات الرقمية.

وتعد الهند هي الدولة الأقل اهتمامًا بالعملات المشفرة حيث تصل نسبة الاستفسار عنها من مجمل الاستفسارات 6,7%.

ويقول جيمس ماديسون، الرئيس التنفيذي لشركة “TradingView” في المملكة المتحدة: “بيتكوين” على وجه الخصوص لها الكثير من المنتقدين، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه البيانات تشير إلى أن البلدان التي تُعاني اضطراباتٍ، في الوقت الحالي، تبدو أكثر اهتمامًا بالعملات المشفرة.

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