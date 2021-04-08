ميناء الحريقة يشحن 650 ألف طن من النفط الخام

استقبلت أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، ناقلة النفط “ليفانتين سي”؛ وذلك لشحن آلاف الأطنان من النفط الخام.

وبحسب ما أفادت به الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية؛ فإن الناقلة جاءت لشحن حوالي 650 ألف برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ سبعة، والقارب إرشاد اثنين، والقارب إرشاد خمسة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن رسوّ ناقلة النفط، “إكسبلورر”، على رصيف شركة “الخليج العربي”، بميناء الحريقة النفطي وذلك لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

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