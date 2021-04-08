ليبيا تبحث توسيع حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا

ناقش القائم بأعمال الدولة الليبية في أوكرانيا عادل عمران بن عيسى مع رئيس مصلحة الدولة الأوكرانية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك فلاديسلاف ماجالتسكا، توسيع التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد بن عيسى على أهمية تعزيز التعاون وزيادة التجارة بين ليبيا وأوكرانيا، وأعرب عن اهتمامه بتصدير زيت عباد الشمس، كما بحث إمكانية تصدير منتجات أخرى مثل الحبوب والفاكهة والتوت من المنتجين الأوكرانيين إلى ليبيا.

من جهته أكد ماجاليتسكا أن مصلحة الغذاء والمستهلك تدعم بشكل كامل توسيع قائمة السلع في التجارة الثنائية، مشيرا إلى أنهم يتلقون طلبات من المنتجين الأوكرانيين، وهم مقتنعون بأن التعاون بين ليبيا وأوكرانيا ينطوي على إمكانات كبيرة.

وأشارت مصلحة الدولة الأوكرانية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك، إلى أن أوكرانيا وليبيا اتفقتا في وقت سابق على نماذج الشهادات البيطرية الدولية لتصدير الأبقار والدواجن ومنتجاتها، بينما يتم حاليًا الاتفاق على شهادة بيطرية لتصدير الحليب ومنتجات الألبان.

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