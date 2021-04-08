البوري: المصارف ليست مسؤولة عن أي حلول

قال رئيس لجنه إدارة مصرف السراي “نعمان البوري” في لقائه عبر قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية ليست مسؤولة عن أي حلول.

وأضاف البوري قائلاً إن السياسه النقدية لها دور كبير في المصرف المركزي، ويجب أن تكون متناغمة مع السياسة النقدية للدولة، وهذا عمل تقوم به الحكومة مع المصرف المركزي.

وأوضح البوري أن جمعية المصارف التي تهتم بتقديم المقترحات والمناقشات ليس لها دور على مدى الست سنوات الماضية.

وأشار إلى أن هناك بعض الاجتماعات التي يقوم بها المركزي مع المصارف التجارية لمناقشة بعض السياسات والقرارات والمناشير التي تصدر عنها، كما أن هناك بعض المصارف تعترض على بعض القرارات التي يصدرها المركزي ولا يتم الاستماع لهذه الحلول.

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