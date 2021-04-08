ميناء بنغازي يستقبل 27 ألف طن من حبوب القمح

أعلنت إدارة ميناء بنغازي، وصول عددٍ من السفن إلى أرصفة الميناء، تحوي بضائع، وسلع مختلفة، وحبوب.

وأفادت الإدارة، في بيان لها، عبر منصتها الرسمية، بوصول السفينة “فكتوريا إل”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشواطئ الذهبية” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 242 حاوية بضائع، وسلع مختلفة.

ويشهد الميناء دخول سفينة نقل الحبوب “ماي لاما”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشيمة” وعلى متنها 27,250 طنًا من حبوب القمح، إلى جانب سفينة نقل للسيارات تابعة للوكيل الملاحي شركة “نسيم البحار” وعلى متنها 653 سيارة وشاحنة، قادمةً من السوق الأوروبية.

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