وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يجتمع مع المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة المملكة الهولندية

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” اليوم الخميس 8/ أبريل /2021 اجتماعاً، مع المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة المملكة الهولندية “ماري صوفي فولمر” .

تناول الاجتماع مناقشة كافة العراقيل المشاكل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك إمكانية إيجاد الحلول لها.

ومن جهته دعا “الشيباني” إلى ضرورة وضع إستراتيجية عمل موحدة تشمل كافة الدول والمنظمات تعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم أو تحسين الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين سواء الذين هم داخل المراكز بإنشاء مركز نموذجي وفق المعايير الدولية أو الذين خارج هذه المراكز بتأهيلهم وإدماجهم للعمل بالسوق المحلي الليبي بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

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