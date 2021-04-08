خاص: مدير إدارة التجارة والصناعة سبها يكشف لصدى تفاصيل معرض الترويج للمنتجات التونسية في ليبيا

كشف مدير إدارة التجارة والصناعة سبها منصور السريتي اليوم الخميس الثامن من شهر أبريل الجاري لصدى الاقتصادية عن تنظيم غرفة التجارة والصناعة سبها معرض منتدى بالتنسيق مع مجلس رجال الأعمال التونسي الافريقي على أرض معرض طرابلس الدولي في أيام 23/24/25 من شهر مايو القادم بشكل مبدئي.

وقال السريتي أن هدف الجانب الليبي هو توفير احتياجات المواطن من المنتوجات التونسية، أما هدف الجانب التونسي ترويج البضائع الخاصة بهم إلى أعلى مدى في القارة الأفريقية.

وأضاف قائلاً: المعرض سيكون بمشاركة بعض الشركات اللليبية وبحسب تصريح رئيس مجلس رجال الأعمال ستشارك قرابة 250 شركة تونسية.

حيث أن حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الاقتصاد مرحبين برعاية المعرض وفقاً للسريتي.

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