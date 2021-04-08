اجتماع تقابلي بين الغرفة الرئيسية لمجابهة كورونا بوزارة الداخلية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض

عقد رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بوزارة الداخلية “رمضان برباش” اليوم الخميس اجتماعاً، وبحضور نائب المدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حسين بن عثمان” وعدد من الدكاترة والمختصين بالمركز، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة كورونا بوزارة الداخلية.

تناول الإجتماع مناقشة سبل توزيع اللقاح الذي تستعد الجهات المختصة لتورده، وكذلك استعراض للموقف الصحي ومؤشرات إنتشار الإصابة والشفاء.

كما تم التأكيد على سبل الشراكة بين المركز ووزارة الداخلية الشريان الأساسي للمركز ولكافة الجهات الصحية في مواجهة هذا الوباء، وأيضا التنسيق على مستوى مديريات الأمن مع مشرفي المناطق.

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