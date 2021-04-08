اتفاق ليبي أوكراني على تصدير المنتجات الغذائية إلى ليبيا

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن ليبيا مهتمة باستيراد زيت عباد الشمس من أوكرانيا وتوافق البلدين أيضًا على استيراد منتجات الألبان الأوكرانية إلى ليبيا.

جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الصحفي للخدمة الحكومية لسلامة الأغذية وحماية المستهلك عقب اجتماع رئيس الوكالة “فلاديسلافا ماجاليتسكا “مع القائم بالأعمال الليبي في أوكرانيا عادل بن عيسى.

و بحسب الوكالة إنه تم إبداء الاهتمام في تصدير أوكرانيا لزيت عباد الشمس إلى ليبيا وفي وقت سابق ، اتفق البلدين على نموذج الشهادات البيطرية الدولية لتصدير لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتها من أوكرانيا إلى ليبيا وكذلك شهادة بيطرية لتصدير الحليب ومنتجات الألبان .

كما تمحور النقاش حول إمكانية قيام المنتجين الأوكرانيين بالتصدير إلى ليبيا من الحبوب والفواكه ومنتجات التوت وفقا للوكالة.

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