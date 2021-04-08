الحويج : ليبيا لديها كفاءات تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات

إفتتح وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس 8 مارس 202‪1م المعرض الدولي للتمور والصناعات المصاحبة وثمار وزيت الزيتون ومهرجان العسل ومنتجات النحل الذي تقام فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي وبتنظيم مركز تنمية الصادرات، بمشاركة مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر ووزير الدولة لشؤون الإقتصادية سلامة الغويل وسفيرا دولتي تونس و كوريا الجنوبية لدى دولة ليبيا و وزير المالية بجمهورية مالطا.

كما شدد الحويج على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية من خلال تنظيم محافل ومعارض دولياً ، مشيراً إلى أن الدولة الليبية لديها كفاءات وقدرات تمكنها من الدخول إلى الأسواق العالمية والمنافسة في عدة صناعات ومنتجات ذات جودة عالية وتطوير قطاعات الاقتصاد والصناعة المحلية من خلال عقد شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة التي تملك تجارب رائدة في هذه المجالات.

و بدوره أكد مدير عام مركز تنمية الصادرات أن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المركز تحرص على دعم الصناعة المحلية وتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني للمساهمة في رفع الصادرات غير النفطية.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض يعتبر الثامن للتمور والصناعات المصاحبة والسادس لثمار وزيت الزيتون والمهرجان الخامس للعسل ومنتجات النحل خلال الفترة من 8 – 11 أبريل 2021 م بعدد مشاركات يتجاوز 100 منها 17 مشارك من الجمهورية التونسية.

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