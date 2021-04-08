ديوان المحاسبة يقدم ملاحظاته حول مقترح ميزانية 2021

ديوان المحاسبة في البيضاء يسلم رئاسة مجلس النواب ملاحظاته حول مقترح الحكومة لميزانية 2021
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قناة 218 الليبية
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