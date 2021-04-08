اقتصاد

ديوان المحاسبة يقدم ملاحظاته حول مقترح ميزانية 2021

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ديوان المحاسبة في البيضاء يسلم رئاسة مجلس النواب ملاحظاته حول مقترح الحكومة لميزانية 2021

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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