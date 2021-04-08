وزير النفط والغاز يستقبل وزير المالية والعمل المالطي

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بمكتبه بوزارة النفط والغاز اليوم الخميس، وزير المالية والعمل المالطي “كلايد كروانا” والوفد المرافق له.

وتم خلال الزيارة مناقشة عددا من المواضيع التي تهم العلاقات الليبية المالطية في مجالات التعامل التجاري والنفطي بين البلدين، وكذلك موضوع الجرف القاري بالبحر المتوسط بين ليبيا ومالطا، وأيضا إمكانيات الإستغلال المشترك للإمكانات الإقتصادية بهذه المنطقة.

ومن جهته قد أوضح الوزير أنه سيتم مراجعة هذا الموضوع بإعتبار أنه يخص السيادة الليبية، وكما أنه يحتاج للتنسيق مع مختلف السلطات الليبية، وكذلك سيتم الرد على الجانب المالطي في حينه.

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