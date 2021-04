تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية على نحو كبير مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أقوى اقتصاد في العالم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتراجع خام “برنت” بنسبة 0.8 بالمئة إلى 62.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، وهبط الخام الأمريكي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 59.24 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.

وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل.

